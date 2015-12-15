Мобілізований прикордонник після лікарняного втік до РФ – ДПСУ
16:11, 15 грудня 2015Суспільство
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Після лікарняного чоловік просто не вийшов на службу.
Мобілізований прикордонник після лікарняного втік до РФ / inforesist.org
У Харківському загоні в одному з підрозділів прикордонник не прибув на службу після лікарняного. Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.
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Під час перевірки всіх обставин та за місцем проживання прикордонника правоохоронці не виявили. Не вийшов він також і на мобільний зв’язок.
"В ході подальшої перевірки співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що відразу після виписки з медичного закладу він, без повідомлення безпосередньому командиру, виїхав на територію РФ через один із пунктів пропуску", - додали у прес-службі.
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