Справу про найбільшу контрабанду валюти в історії незалежної України передали до суду

Завершено слідство у справі щодо найбільшої контрабанди валюти за всі роки незалежності України – 3 млн. 50 тис. доларів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

Як уже повідомлялося, вночі 18 жовтня 2005 р. на митному посту „Красна Талівка” під час перевірки автомобіля „Пежо-307”, що прямував з України до Росії, працівники Луганської митниці виявили і вилучили 3 млн. 50 тис. доларів. Щодо громадян України, які переміщували валюту, Управління СБУ в Луганській обл. порушило кримінальну справу. Затриманими виявилися 28-річний безробітний мешканець м. Брянка та 36-річний мешканець м. Стаханов, який перебував на обліку на приватному підприємстві як слюсар. Обидва постійних доходів офіційно не мали, а доходи їхніх родин були навіть нижчими за середній рівень. Незважаючи на це, один із зловмисників на початку минулого року придбав в київському автосалоні новий „Пежо” вартістю 111 тис. грн. Окрім валюти, в салоні автомобіля було виявлено радіостанцію. Вже під час слідства було встановлено, що її використовували зловмисники, аби заздалегідь визначати на дорогах патрулі автоінспекції.

Від початку слідства затримані відмовлялися давати будь-які свідчення, однак працівники СБУ встановили, що валюта отримана в результаті незаконних економічних операцій і призначалася для „відмивання” через рахунки іноземних банків з поверненням в Україну.

“Частина вилученої валюти була в упаковках Емісійного банку США, що свідчило про її банківське походження”, - повідомила керівник прес-служби Управління СБУ в Луганській області Юлія ЄРЕМЕНКО.

За її словами, у ході роботи по справі співробітники УСБУ зіткнулися з рядом труднощів. Наприклад, для того, щоб гроші стали речовим доказом, їх потрібно перерахувати, а в партії виявилося 30 тис. 500 стодоларових купюр. Щоб переписати номери кожного з грошових знаків, слідчим довелося працювати чотири тижні. А щоб переконатися в тому, що гроші не підроблені, їх перевіряли п’ять днів. Як повідомила Ю.ЄРЕМЕНКО, під час перевірки виявили дві фальшиві банкноти. Підроблені купюри та матеріали по ним направлені в Управління МВС України в Луганській обл. для проведення перевірки.

Слідство завершено, справу передано до суду. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

У Держмитслужбі також повідомили, що співробітник Луганської митниці Микола БУСЕЛ, який виявив контрабанду, та військовослужбовець Луганського прикордонного загону Ігор СТАРИКОВ, який йому допомагав, окрім матеріального заохочення від свого керівництва були нагороджені за Указом Президента України орденами „За мужність” ІІІ ступеня.