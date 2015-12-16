Український адвокат затриманого на Донбасі ГРУшника пояснила, у якій справі в неї проводять обшуки

Вона зазначила, що провадження витребувано прокуратурою Київської області, змінена кваліфікація на ч. 1 ст. 121 КК україни (завдання тяжких тілесних ушкоджень - ножових поранень), передає "Українська правда".

При цьому адвокат наголосила, що "активно вживаються дії, спрямовані на висунення повідомлення про підозру адвокату Соколовській".

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Соколовська вважає, що отримана ухвала слідчого судді про проведення обшуку в її квартирі та офісі з метою пошуку знаряддя злочину.

"За попередньою інформацією, мені хочуть інкримінувати завдання тяжких тілесних ушкоджень вказаному зеку. Все було б нічого, але ця особа, по-перше, неодноразово вимагала у мене кошти, далі погрози, втручання в адвокатську діяльність", - написала вона.

Раніше сьогодні адвокат затриманого в Україні російського спецназівця Євгена Єрофєєва Оксана Соколовська повідомила, що у неї вдома проводиться обшук співробітниками прокуратури Києва.