Бойовики посилюють свої підрозділи: відкриті "військкомати" у Донецьку і Макіївці - розвідка

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник управління Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"На сьогоднішній день, за нашими даними, основні зусилля супротивника зосереджені на перегрупуванні підрозділів першого ешелону, вдосконаленні інженерного обладнання. Окремо звертаємо увагу на доукомплектування, з'єднання частин цих двох корпусів особовим складом. На збірних пунктах так званих військових комісаріатів в м. Донецьк, Макіївка і Безіменне проводиться набір новобранців для проходження служби у складі підрозділів 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Іншим можливим напрямом є проведення заходів бойової підготовки, спрямованих на підвищення боєздатності 1-го і 2-го армійських корпусів", - заявив Скібіцький.

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Також протягом минулої доби спостерігалося переміщення військової техніки у районі Донецька.

"Здійснювали переміщення танкові і мотострілкові підрозділи. Крім того, зберігається висока інтенсивність перевезення автомобільним транспортом перевозиться особовий склад, боєприпаси, матеріально-технічні засоби. Такі перевезення здійснюються з Луганська в Краснодон та Красного Луча, а з Донецька в напрямку Макіївки, це найбільш широкомасштабні перевезення", - зазначив він.

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Також Скібіцький підтвердив інформацію про те, що полковник російської армії Андрій Рузинский, що раніше командував військовою базою Російської Федерації у Вірменії, нині є командиром однієї з мотострілкових бригад так званого 2-го армійського корпусу (АК) російських окупаційних військ, що дислокується в Луганську.

"Так, саме в цей період він перебував на посаді і керував цією базою, ми це підтверджуємо", - заявив він.