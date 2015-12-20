В Одесі відбувся забіг Санта Клаусів

В Одесі сьогодні десятки Санта Клаусів взяли участь у святковому забігу.

Як передає кореспондент УНІАН, люди в костюмах казкового персонажа зібралися в Міському саду, звідки пробігли Дерибасівською, Приморським бульваром, Потьомкінськими сходами, Тещиним мостом, вулицями Гоголя та Гаванної. Фінішували Санти в Міському саду.

Багато учасників заходу, ініціатором якого виступила громадська організація "Клуб авантюристів", тримали в руках пристрої для селфі та бенгальські вогні, які запалили на фініші.

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Учасники забігу - здебільшого молоді люди (дівчата і хлопці), частина яких приклеїла штучні бороди. Багато одягли лише елементи одягу Санта-Клауса - шапки і червоні сорочки. Деякі були в повному обладунку та очолили колону.

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Довжина дистанції забігу склала 3 кілометри.