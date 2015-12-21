"Щоб було легше повертатися": Джемілєв порадив кримським татарам не виїжджати далі Херсонщини

Про це він сказав у понеділок в ефірі Радіо "Крим.Реалії".

"Ми хотіли б, щоб вони зберегли свою національну ідентичність, мовне середовище щоб було. І хотіли б, аби вони зосередилися в Херсонській області, ближче до Криму, щоб було легше повертатися. І до того ж, ми зацікавлені в тому, щоб українська присутність була посилена в Херсонській області: там, між іншим – дуже багато "ватників", – сказав Джемілєв.

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За його словами, багато кримських татар, які лишають півострів, часто обирають для подальшого проживання західні регіони України.

За даними організації "Крим SOS", після торішньої анексії Криму Росією півострів покинули від 40 до 45 тисяч людей. У Меджлісі стверджують, що половина переселенців з Криму є кримськими татарами.