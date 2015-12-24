Міністр культури про заборону "Іронії долі": Ностальгія мине

Про це Кириленко написав у своєму блозі на "Українській правді".

"Головне - знімати своє кіно. Конкурентоспроможне і популярне. Треба рухатися вперед, а не жити весь час колективною "Іронією долі", і ностальгія мине, я вас запевняю", - зазначив Кириленко.

Кінофільм можуть заборонити у зв'язку з нинішньою позицією хоча б одного з акторів. Список діячів культури, висловлювання яких створюють загрозу національної безпеки складає Служба безпеки України, а Міністерство культури - оприлюднює. Кириленко нагадує, що ініціатива базується на "Законі про захист інформаційного телерадіопростору України".

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"Згідно з цим Законом СБУ вносить, а Мінкультури зобов'язане оприлюднити список діячів культури, які становлять загрозу національній безпеці. Що нами зроблено сьогодні вже в який раз і на підставі останніх уявлень СБУ", - пояснив міністр.

Він уточнив, що депутати можуть внести поправки до закону і не поширювати дію деяких його норм. За словами міністра, навіть визнані авторитети, якщо вони публічно зневажають Україну, не повинні бути у вітчизняному телепросторі.

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"Є великі актори, але якщо вони публічно висловлюють неповагу до нашої країни, то тим самим, в першу чергу, вони демонструють неповагу до свого українського глядача. Якого вони, внаслідок цього, неминуче і стрімко втрачають. Особливо серед молоді", - вважає Кириленко.

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Він закликав нардепів підтримати проект Закону про державну підтримку кінематографії, який, як стверджує чиновник, схвалив професійну телекіноспілку. Уряд збільшить підтримку на виробництво українського кіно до 270 млн грн, пообіцяв глава відомства.