У Києві та області переатестацію не пройшли 13% поліцейських – Центр рекрутингу

Про це повідомляють у Центрі рекрутингу до Національної поліції України, передає Радіо Свобода.

Атестаційні комісії в Центрі рекрутингу Національної поліції України ухвалили негативне рішення щодо 13 відсотків працівників поліції центрального апарату НПУ, Києва та області, повідомила речниця Центру рекрутингу до Національної поліції України Олена Дятлова. За її словами, позитивні рішення ухвалені щодо майже 3,5 тисяч людей.

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«3489 осіб отримали рекомендацію про продовження служби. 565 людей комісії рекомендують звільнити, бо вони не пройшли переатестацію. Це 13 відсотків від загальної кількості. Розглянуті справи, проведені очні співбесіди і фінально ухвалені рішення по 4254 атестованих в цілому. Із них 512 людей – це центральний апарат, 2192 людей – це Київ. І 1550 людей – це Київська область», – говорить Дятлова.

Ще 152 співробітників відправили на проходження поліграфу. Дятлова також повідомила, що станом на 24 грудня зареєстрували 223 скарги на переатестацію.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе, члени атестаційної комісії незалежні у своїх рішеннях, тому вони не допустять проходження атестації до Нацполіції співробітниками, які заплямували свою репутацію. При цьому Деканоїдзе наголосила, що всі комісії формувалися представниками громадянського суспільства, більшість з яких були учасниками революції.