Деканоїдзе прокоментувала ситуацію з проходженням "беркутівцями" атестації до Нацполіції

Про це заявила глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе, передає "Українська правда".

"Центральна атестаційна комісія, а також комісія Києва та Київської області є абсолютно незалежними, і під політичний вплив або вплив Національної поліції не потрапляють", - зазначила вона.

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При цьому Деканоїдзе наголосила, що всі комісії формувалися представниками громадянського суспільства, більшість з яких були учасниками революції.

"Я впевнена, що члени комісії не допустять проходження атестації тих співробітників, репутація яких була заплямована, тим більше, якщо вони брали участь у розгоні мітингувальників на Майдані", - додала вона.

Нагадаємо, раніше активіст "Автомайдану" Олександр Кравцов заявив, що значна кількість бійців колишньої третьої роти київського "Беркуту", незважаючи на низькі тестові бали, успішно пройшли співбесіду для прийому на службу до Національної поліції.