Українці вважають корумпованість викладачів найбільшою проблемою вищої освіти в країні - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Представляючи результати загальнонаціонального соціологічного опитування щодо проблем освіти в Україні, соціолог зазначила, що три чверті населення вважають проблеми вдосконалення освіти важливими, причому більше третини населення відносить їх до першочергових.

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Так, серед найбільших проблем української вищої освіти було названо корумпованість викладацького складу вищих навчальних закдалів, причому ця проблема "зміцнила своє лідерство": у 2015 році як основну її відзначили 50%, тоді як у 2014-му - 44%, а у 2013-му - 40%.

Крім того, громадяни занепокоєні проблемою невизнання дипломів українських ВНЗ в інших країнах світу (47% у 2015 році та 40% у 2014-му), а також невідповідністю викладання вимогам ринку (32% - у 2015 році та 30% - у 2014-му).

59% учасників соціологічного дослідження першочерговими кроками для покращення якості вищої освіти називають боротьбу з усіма проявами корупції і нечесності у вишах (хабарі, списування курсових та дипломів, тощо); підвищення рівня оплати праці викладачів - 38%, відповідність викладання до потреб майбутньої професії - 37%, налагодження співпраці з кращими світовими університетами - 36%, стимулювання наукової діяльності у вишах - 32% опитаних українців.

Водночас, 39% відзначають, що хотіли б навчатися за кордоном або навчати там своїх дітей - 45%. Основна перешкода - відсутність грошей на навчання за кордоном.

Вартість навчання в українських вишах населення стабільно вважає зависокою (64%).

Крім того, 47% респондентів переконані, що вищих учбових закладів в Україні забагато, і що їхня чисельність має регулюватися потребами ринку праці (51%).

*** З 5 по 14 грудня 2015 року Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із фірмою "Юкрейніан Соціолоджі Сервіс" провів загальнонаціональне соціологічне опитування "Громадська думка - грудень 2015" із проблем освіти в Україні.

Всього було опитано 2001 респондентів у віці старше 18 років.

Теоретична похибка вибірки на рівні 0,954, не перевищує 2,2%.