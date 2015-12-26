Президент пообіцяв підписати закон про науку та наукову діяльність, що містить ряд новацій

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на зустрічі з науковцями, освітянами та парламентаріями, які опікуються питаннями розвитку та підтримки науки в Україні.

Президент назвав прийняття цього закону за демократичною прозорою процедурою із залученням Міністерства освіти і науки, НАУ, вишів, депутатського корпусу, громадянського суспільства прикладом консолідації і досягнення спільної мети. При цьому глава держави наголосив на спільній відповідальності науковців та практиків за імплементацію цього закону та запевнив учасників наради щодо своєї активної участі в цьому процесі.

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«Я розраховую на вас. Ми маємо використати той потенціал, наших майбутніх нобелівських лауреатів, я впевнений, що вони будуть. Маємо створити лабораторії, створити умови захисту результатів їх інтелектуальної праці. Маємо створити законодавство. Маємо створити для них соціальні ліфти, і в цьому полягає реформа Академії наук, бо для кожного відкривається ця перспектива», – сказав глава держави, наголосивши, що запорукою успіху в цьому напрямку є спільна розробка закону.

Глава держави також висловив думку, що слід позбавлятися від радянських стереотипів, прокрустова ложа сприйняття науки.

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«Ми живемо в інших умовах. Ми створимо для молодих вчених найкращі умови. Але цією найкращою умовою буде змагальність, ви будете змагатися за гранти. Ви будете змагатися за кошти «Оборонпрому», за кошти державного оборонного замовлення. Будете змагатися, щоб отримати кошти по енергоефективності», – сказав президент.

«Ми маємо розраховувати в першу чергу на себе. І цей закон, який ми писали, відкриває перед нами унікальні перспективи. Але перед справжніми вченими, справжніми науковцями, людьми, які хочуть перетворити Україну на сучасну європейську державу. І критерієм для мене буде, – щоб це відчув звичайний громадянин», – заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада Україна ухвалила закон «Про наукову і науково-технічну діяльність», згідно з яким, серед іншого, розширені права наукових установ, створюється Національна рада України з питань розвитку науки і технології, яку очолюватиме прем’єр-міністр, та запроваджується національний фонд досліджень для грантового фінансування пріоритетних досліджень.