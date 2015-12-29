Командувач 92-ї ОМБР упізнав "Вінторєз" затриманого на Донбасі ГРУшника Єрофєєва за особливими прикметами

Як передає кореспондент УНІАН, в ході допиту прокурорами Ніколюка йому було пред'явлено на упізнання безшумну снайперську гвинтівку «Вінторєз», яку було вилучено після бою у пораненого Єрофєєва.

Ніколюк в суді заявив, що це точна та гвинтівка, оскільки він запам'ятав її особливі прикмети, а саме - сліди від куль на ствольній коробці.

Також полковник додав, що захоплюється зброєю, і тому особливу увагу під час затримання Єфрофєєва звернув на його зброю і уважно її роздивився.

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Слід також зазначити, що інші свідки, які виступали раніше у суді, які разом з Ніколюком здійснювали евакуацію Єрофєєва і Александрова, також стверджували, що при Єрофєєві була знайдена гвинтівка, однак в суді вони не могли сказати точно, чи це вона та ж сама.

Крім того, полковник на допиті розповів про обставини бойового зіткнення з диверсійною групою, до якої належали Єрофєєв та Александров, про обставини їхньої евакуації до лікарні міста Щастя.

Ніколюк також повідомив, що під час його розмови з Єрофєєвим вже у Щасті, Єрофєєв запитував, чи правда, що на українському боці воюють “негри і поляки, і що ми їмо людей”.

Також за словами Ніколюка, Єрофєєв попросив, щоб Ніколюк не залишав його в лікарні, - “бо мене тут поріжуть на частини”.

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Ніколюк заявив, що ніякого фізичного чи психологічного впливу до Александрова і Єрофєєва ніхто не чинив.

Крім того, полковник наголосив, що на час бойового зіткнення з диверсійною групою Єрофєєв та Александров не були військовополоненими, оскільки вони були затримані не під час бойового зіткнення чи за допомогою зброї, а вже коли вони лежали поранені, і тому щодо них було застосовано не взяття в полон, а евакуацію до лікарні.

Також Ніколюк, як і попередні свідки, підтвердив, що Александров та Єрофєєв добровільно заявили, що вони є військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації і що діяли в складі диверсійно-розвідувальної групи на території України.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.

23 грудня суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року у зв'язку з тим, що раніше призначений їм запобіжний захід у вигляді арешту спливає 2 січня 2016 року.