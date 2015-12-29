Протестні настрої в українському суспільстві за рік практично не змінилися – опитування

14:23, 29 грудня 2015
Суспільство
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Протестні настрої в українському суспільстві за рік практично не змінилися, заявила директор фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бекешкіна сказала під час презентації результатів проведеного з 15 по 25 грудня опитування в рамках соціологічного дослідження «2015-й: політичні підсумки і прогнози».

"За протестним настроям ситуація така ж, як і була рік тому. Більше того, протестні настрої поступово падають", - зазначила Бекешкіна.

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За її словами, у грудні цього року 26,6% населення вважає, що у їхньому місті (селі) найближчим часом можливі масові виступи протесту (6,5% із них у цьому впевнені, а 20,1% вважають це імовірним). На кінець минулого року цей показник становив 26,9%.

Згідно з нинішнім опитуванням, 38% вважають масові протести найближчим часом малоймовірними (торік 35%), а 20% впевнені, що протестів не буде (торік 16,8%).

Якщо мітинги та демонстрації відбудуться, то в них зараз готові взяти участь 23,8% опитаних (8% - обов’язково і ще 15,8% - скоріше за все). Торік, пояснила Бекешкіна, готові були особисто брати участь у таких акціях 22,6%.

Вона зауважила, традиційно найвища схильність до участі у протестах в Західних регіонах України, де готові особисто взяти участь у таких заходах 39% населення, а найменша – у Східних регіонах – 7%, на Донбасі (10%). У центральному регіоні такі настрої висловили 26% опитаних.

Дослідження проведено Фондом Демініціативи та Київським міжнародним інститутом соціології. Опитано 2040 респондентів з усіх регіонів України, за винятком АР Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях. Похибка становить 2,3%.

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