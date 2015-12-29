Протестні настрої в українському суспільстві за рік практично не змінилися – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бекешкіна сказала під час презентації результатів проведеного з 15 по 25 грудня опитування в рамках соціологічного дослідження «2015-й: політичні підсумки і прогнози».

"За протестним настроям ситуація така ж, як і була рік тому. Більше того, протестні настрої поступово падають", - зазначила Бекешкіна.

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За її словами, у грудні цього року 26,6% населення вважає, що у їхньому місті (селі) найближчим часом можливі масові виступи протесту (6,5% із них у цьому впевнені, а 20,1% вважають це імовірним). На кінець минулого року цей показник становив 26,9%.

Згідно з нинішнім опитуванням, 38% вважають масові протести найближчим часом малоймовірними (торік 35%), а 20% впевнені, що протестів не буде (торік 16,8%).

Якщо мітинги та демонстрації відбудуться, то в них зараз готові взяти участь 23,8% опитаних (8% - обов’язково і ще 15,8% - скоріше за все). Торік, пояснила Бекешкіна, готові були особисто брати участь у таких акціях 22,6%.

Вона зауважила, традиційно найвища схильність до участі у протестах в Західних регіонах України, де готові особисто взяти участь у таких заходах 39% населення, а найменша – у Східних регіонах – 7%, на Донбасі (10%). У центральному регіоні такі настрої висловили 26% опитаних.

Дослідження проведено Фондом Демініціативи та Київським міжнародним інститутом соціології. Опитано 2040 респондентів з усіх регіонів України, за винятком АР Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях. Похибка становить 2,3%.