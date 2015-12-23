Гроші на першому місці: соціологи оприлюднили рейтинг найбажаніших новорічних подарунків

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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"Згідно з результатами опитування, перші 5 подарунків, які б хотіли отримати українці – це гроші, романтична подорож, автомобіль та аксесуари до нього, побутова техніка і ювелірна прикраса",- повідомили в КМІС.

Перше місце в рейтингу новорічних подарунків, як і в минулому році, посідають гроші. 13% чоловіків хотіли б отримати гроші в якості подарунка на Новий рік (у 2014 р. було 20%), серед жінок таких 15% (у 2014 р. було 17%). На другому місці серед подарунків у чоловіків опинився автомобіль та аксесуари до авто – також 13%, серед жінок цей подарунок вибрали 1% опитаних (порівняно з 2014 роком ситуація практично не змінилася).

На третьому місці подарункових уподобань у чоловіків та на другому у жінок - романтична подорож, серед чоловіків "так" відповіли 6%, серед жінок – 11%.

8% чоловіків не чекають ніяких подарунків на Новий рік, серед жінок таку відповідь дали 4% (у 2014 р. було 6%).

Цьогоріч серед чоловіків та жінок збільшилася кількість тих, хто зізнався, що їм не дарують подарунків на Новий рік – 10% серед чоловіків (минулоріч було 6%) та 8% серед жінок (було 5%).

Гроші у подарунок хочуть отримати майже однаково представники практично всіх вікових категорій, дещо більше – категорії 50-59 років (15%, в 2014 році було 19%) та 60-69 років (16% в 2014 році було 19%)

Кількість тих, кому не дарують подарунків, збільшується прямо пропорційно віку: 18-29 років - 1%, 70+ – 21% (у 2014 р. було 14%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки 2-11 грудня 2015 року. Методом інтерв'ю опитано 2022 респонденти віком 18 та старші, які мешкають в усіх областях України, окрім АР Крим. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною, у Донецькій області дослідження проводилося на територіях, що контролюються і на територіях, що не контролюються Україною. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%.