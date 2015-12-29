Кобзон під охороною озброєних бойовиків заспівав у цирку окупованого Донецька (фото)

Сьогодні, 29 грудня, депутат Держдуми РФ і співак Йосип Кобзон прибув до окупованого бойовиками Донецька і виступив у цирку.

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