Кобзон під охороною озброєних бойовиків заспівав у цирку окупованого Донецька (фото)

15:55, 29 грудня 2015
Суспільство
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Сьогодні, 29 грудня, депутат Держдуми РФ і співак Йосип Кобзон прибув до окупованого бойовиками Донецька і виступив у цирку.

УНИАН

Як повідомляє місцевий сайт, по дорозі в цирк Кобзона супроводжували кілька бойовиків, озброєних автоматами.

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Опубліковано 62.ua - Сайт города Донецка 29 грудня 2015 р.
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