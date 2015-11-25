Мітинг за Вілкула у Кривому Розі завершився біля цирку - ЗМІ

Це була спроба відповіді родини Вілкулів на велелюдне недільне віче прибічників кандидата від "Самопомочі" Юрія Милобога, повідомляє ТСН.

Акція мала назву "За стабільність та проти львівських та дніпропетровських рейдерів". Зазначається, що місцевий осередок промисловців та підприємців обіцяв вивести на площу "десятки тисяч людей", однак, "привезли не більше двох тисяч".

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Повідомляється, що мітинг відбувся під пильною охороною поліції та з прискіпливим контролем явки.

У сюжеті заначається, що погана погода та дощ змусили ведучих закінчити захід завчасно. "Люди колонами рушають до автобусів, які чекають їх, аби відвезти на роботу. Окрім шахтарів, участь в акції протесту брали вчителі, лікарі та працівники інших бюджетних установ. По завершенні мітингу більшість прямували до цирку, де зупинився робочий транспорт", - йдеться в сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Кривому Розі на центральній площі опівдні відбувся мітинг, на якому активісти вимагали скасувати результати другого туру виборів мера. Народне віче скликала партія "Самопоміч", кандидат від якої Юрій Милобог висувався на посаду міського голови. Згідно з офіційними даними, у другому турі виборів мера Кривого Рогу кандидат від "Опозиційного блоку" Юрій Вілкул набрав 49,3%, а Юрій Милобог - 48,8%.

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У "Самопомочі" заявляють, що виборча комісія визнала перемогу Вілкула ще до того, як суд розглянув скарги щодо порушень на виборах.