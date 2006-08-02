Київський метрополітен шукає 100 мільйонів

Сьогодні комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на послуги з надання кредиту. Про це повідомляє “Коммерсант-Украина” в своєму сьогоднішньому номері.

Проведення тендеру заплановано на 21 серпня, а сам кредит має бути наданий у вересні. Кошти планується направити на продовження будівництва метро від станції “Либідська” на Теремки.

У червні Київська міська рада дала дозвіл метрополітену на отримання кредиту в сумі 100 млн. грн. під заставу комунального майна.

Крім того, КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на послуги із страхування вагонів метрополітену. Тендер також призначено на 21 серпня, а послуги мають бути надані в вересні.