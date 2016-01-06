Українець намагався провезти на окуповану територію Донбасу 270 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, кошти були виявлені вчора в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Зайцеве», що на лінії розмежування в Донецькій області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, в контрольному пункті був зупинений громадянин України, який рухався автомобілем «Мерседес». У ході перевірки в нього знайшли 270 тис. грн та 35 банківських карток, які знаходилися в спеціальному пошитому поясі. Для з'ясування всіх обставин чоловіка разом з коштами передали представникам фіскальної служби.

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Крім того, на цьому ж пункті пропуску прикордонники виявили в українця партію сигарет на суму майже 45 тис. грн. За словами громадянина, сигарети він придбав з метою реалізації та отримання прибутку, зазначили в прес-службі.

Яку повідомляв УНІАН, напередодні прикордонники затримали на КПВВ «Зайцеве» 18-річного юнака, який намагався провезти на окуповану територію 55 тис. дол.