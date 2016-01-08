Яценюк вимагає від органів місцевої влади терміново вжити заходів для розчищення доріг

"Пора займатися роботою. Дядя з Києва сніг чистити не буде. Це пряма відповідальність органів місцевої влади. Якщо потрібна допомога з Києва, якщо виникає надзвичайна ситуація, то вона буде невідкладно надана. Але в кожного своя міра відповідальності, в першу чергу перед тими людьми, які голосували за органи місцевого самоврядування", - наголосив він на засіданні Міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він звернув увагу представника столичної влади на недостатні заходи з розчищення автошляхів у Києві. Арсеній Яценюк доручив вжити усіх заходів для прибирання від снігу доріг столиці.

Арсеній Яценюк звернувся до представників місцевої влади: "Прошу невідкладно вжити заходів для того, щоб люди могли вільно пересуватися вулицями міст і в оперативному режимі проводити засідання штабу, щоб бути готовим до подолання будь-якої надзвичайної ситуації".

Він також звернувся до громадян моніторити роботу місцевих чиновників у цьому напрямку, зокрема, публікувати в соціальних мережах фотографії, "як місцева влада чистить вулиці чи не чистить, і показувати це на всю країну". "А то вони (представники влади на місцях – ред.) в основному політикою займаються замість того, щоб сніг чистити в тих містах і районах, де їх обрали депутатами і мерами", - додав глава уряду.