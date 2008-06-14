Зростання цін на продукти харчування - результат змови трейдерів?

Виконавчий директор Національного банку України з економічних питань Ігор ШУМИЛО не виключає, що зростання цін на окремі продукти харчування стало результатом змови трейдерів або зниження рівня пропозиції національних виробників.

Таке припущення І.ШУМИЛО висловив у своїй статті “Чи вистачить українській владі мужності в боротьбі з інфляцією?», опублікованій сьогодні в тижневику «Дзеркало тижня» (№ 22 від 14-20 червня 2008 року).

«За рік з травня 2007-го по травень 2008-го ціни на всі продукти харчування підвищилися на 48,5%. Ціни з окремих харчових товарів обумовлені не економічними чинниками, а є результатом чи то домовленостей окремих великих трейдерів, чи то браку пропозиції продуктів харчування українських товаровиробників», - сказав І.ШУМИЛО.

Представник НБУ зазначив, що висока інфляція є прихованою державною конфіскацією грошей у населення через інфляційний податок і, відповідно, пригнічує темпи зростання реальних доходів населення. «Причому чим вище інфляція, тим більший перерозподіл доходів від осіб, які мають фіксований дохід, до осіб, чиї доходи індексуються відповідно до інфляції. Зростання споживчих цін має асиметричний характер для верств населення з різним рівнем доходу. За рахунок структури споживання висока інфляція найбільшою мірою позначається на малозабезпечених верствах населення, оскільки ціни на продукти харчування зростають значно швидше, ніж споживчі ціни в цілому в економіці. Крім того, в умовах високої інфляції зменшується бажання населення економити гроші і, як наслідок, зростають ажіотажний попит і доларизація», - пояснює він.

І.ШУМИЛО також звертає увагу на той факт, що найбільший негативний вплив інфляції відчувають найменше забезпечені верстви населення, що витрачають на продукти харчування більш як 70% своїх доходів. «Для них інфляція в річному вимірюванні до кінця квітня вже досягає близько 38,2%. Навіть закладене в державному бюджеті підвищення мінімальних пенсій на весь 2008 рік (19,9%) при поточній інфляції вже практично не відчутно», – вважає представник НБУ.

За його словами, купівельна спроможність доходів населення знизилася за чотири місяці 2008 року на 17,6 млрд. грн. «А втрати купівельної спроможності всіх депозитів за цей же період становили 35,7 млрд. грн., за січень-травень 2008-го - 39 млрд. грн.», - уточнив І.ШУМИЛО.

Представник Нацбанку вважає, що головними чинниками зростання інфляції є внутрішні чинники. На його думку, це необхідно «визнати, щоб не повторювати помилок в майбутньому».

При цьому І.ШУМИЛО уточнив, що основними внутрішніми чинниками зростання інфляції є поглиблення останніми роками розриву між темпами зростання доходів населення і темпами підвищення продуктивності праці в економіці, експансіоністська фіскальна політика всіх останніх урядів, а також неврегульованість на окремих товарних ринках.