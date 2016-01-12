В Одесі через ожеледицю травми отримали майже 300 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ігор Шпак.

За його словами, з 6 січня в заклади охорони здоров'я міста з травмами різного ступеня тяжкості звернулося 282 людини. Потерпілі отримали, в основному, переломи рук і ніг.

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«В середньому на добу зверталося до травматологічних пунктів 50 осіб», - сказав Шпак.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що необхідно залучити до розчищення території комунальні та комерційні підприємства.

Він додав, що, незважаючи на святкові дні, керівникам комерційних структур слід було організувати суботники.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі та області з вечора 4 січня було оголошено штормове попередження. Зокрема, спостерігалося посилення південно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледиця.