Суд заарештував ще одного учасника бійки на Драгобраті

Як пише Mukachevo.net, рішення суду було оголошено близько 5:50 ранку.

Зазначається, що "Педро" взяли під варту до 8 березня.

За даними місцевого видання, судді у справах інших 3х хлопців було оголошено відвід. Нараз очікують нового суддю. Решта 3 бійців ПС, яких повернули з лікарні, в суді.

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Нагадаємо, бійця "Правого Сектору" на прізвисько Цвік (Василь Василинюк, 1987 р.н., мешканець Івано-Франківської області) суд також вирішив взяти його під варту до 8 березня.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обладміністрація заявила, що бійку спровокуваличлени "Правого сектора".

За даними ОДА, 5 п'яних громадян близько 4 години ранку 10 січня увірвалися на турбазу "Хата магната" і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів.

Постраждалі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт "Драгобрат", щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Наразі їм оголошено про підозру в хуліганстві.