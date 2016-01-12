У затриманих на Драгобраті представників "ПС" вилучили велику суму російських рублів – Москаль

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що у затриманих на курорті Драгобрат на Закарпатті представників «Правого сектору» вилучена велика сума російських рублів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Москаля розповсюдила сьогодні прес-служба Закарпатської ОДА.

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У своїй заяві Москаль заявляє, що хоче внести деякі пояснення довкола резонансного злочину на Драгобраті, який починає обростати різними інсинуаціями.

З його слів, насамперед слід відзначити, що у нападників виявлені 160 тис. російських рублів, походження яких невідоме.

«То виникає питання – яким чином гроші країни-агресора потрапили до організації правого спрямування, невже «Правий сектор» отримує зарплату в російських рублях?» - каже Москаль.

Крім того, зі слів голови ОДА, спроби виправдати п’яний дебош на гірськолижному курорті тим, що власники та персонал турбази є нібито мешканцями Красноармійська Донецької області, є відвертою брехнею.

«У Красноармійську дійсно є «Хата магната», однак до турбази на Драгобраті вона не має жодного відношення, це абсолютно різні заклади, які просто мають одну назву», - уточнює Москаль.

Також, зі слів Москаля, ніяких сепаратистських висловлювань з боку персоналу турбази не було.

«Люди, залякані п’яними чоловіками в камуфляжі, під дулами пістолетів змушені були співати колядки і Гімн України, після чого були ще й побиті», - повідомляє голова ОДА.

Він також додав, що якщо в затриманих дійсно є заслуги перед Україною, вони будуть враховані судом.

«Однак я нагадую, що Драгобрат – це гірськолижний курорт, на який їдуть лижники зі спортивним спорядженням, а не в камуфляжі і з бойовою зброєю, щоб вчиняти п’яні дебоші й відлякувати туристів. Я не дозволю перетворити Закарпаття на полігон для злочинців, що прикривають свою діяльність псевдопартіотичними гаслами», - додав Москаль.

Як повідомляв УНІАН, двом з п'яти затриманих учасників бійки на гірськолижному курорті Драгобрат суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Щодо інших трьох осіб судове засідання триває.

Раніше Закарпатська ОДА заявила про причетність до бійки на Драгобраті членів "Правого сектору".

За даними ОДА, п’ятеро громадян 10 січня близько 4.00 ранку п’яні увірвалися до турбази "Хата магната" і примусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча на той час на турбазі не було світла. Після цього вони побили одного з кухарів та бармена, котрі з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

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Як уточнюється у заяві, потерпілі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт Драгобрат, щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

У повідомленні ОДА вказується, що під час інциденту була застосована вогнепальна зброя – пістолет Макарова та пістолет Стечкіна, які мали представники "ПС".

У русі «Правий сектор» припустили, що конфлікт на Драгобраті міг статися через антиукраїнські висловлювання працівників турбази «Хата Магната».