Гірники розблокували міжнародну трасу на Львівщині

20:36, 12 січня 2016
Суспільство
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Львівські шахтарі припинили блокувати автодорогу Львів - Рава-Руська.

/ vk.com/news_chervonohrad

Про це повідомляє поліція області.

За даними поліції, рух на одній з головних доріг у напрямку до держкордону України, відновили о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, на автодорозі Львів - Рава-Руська у с. Смереків близько 300 осіб заблокували рух транспорту. Рух був заблокований на 23-му км автодороги Н-09. Правоохоронці закликали водіїв тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку.

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4 січня Червоноградська прокуратура Львівської області почала досудове розслідування за фактом невиплати зарплати шахтарям підприємства «Львіввугілля» за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України. За даними прокуратури, мова йде про близько 70 млн грн, які не отримали працівники підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» за листопад і грудень 2015 року.

У той же день під час позмінних зборів на шахтах підприємства прийняли рішення провести 12 січня акцію протесту з перекриттям внутрішніх обласних доріг і біля митних переходів на кордоні з Польщею, вимагаючи виплати боргів із зарплати.

З 2 січня через невиплати зарплати триває стихійний страйк гірників шахти «Степова» - найбільшої шахти «Львіввугілля".

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