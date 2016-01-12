Гірники розблокували міжнародну трасу на Львівщині
Львівські шахтарі припинили блокувати автодорогу Львів - Рава-Руська.
Про це повідомляє поліція області.
За даними поліції, рух на одній з головних доріг у напрямку до держкордону України, відновили о 17:00.
Як повідомляв УНІАН, на автодорозі Львів - Рава-Руська у с. Смереків близько 300 осіб заблокували рух транспорту. Рух був заблокований на 23-му км автодороги Н-09. Правоохоронці закликали водіїв тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку.
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4 січня Червоноградська прокуратура Львівської області почала досудове розслідування за фактом невиплати зарплати шахтарям підприємства «Львіввугілля» за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України. За даними прокуратури, мова йде про близько 70 млн грн, які не отримали працівники підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» за листопад і грудень 2015 року.
У той же день під час позмінних зборів на шахтах підприємства прийняли рішення провести 12 січня акцію протесту з перекриттям внутрішніх обласних доріг і біля митних переходів на кордоні з Польщею, вимагаючи виплати боргів із зарплати.
З 2 січня через невиплати зарплати триває стихійний страйк гірників шахти «Степова» - найбільшої шахти «Львіввугілля".