Гірники розблокували міжнародну трасу на Львівщині

4 січня Червоноградська прокуратура Львівської області почала досудове розслідування за фактом невиплати зарплати шахтарям підприємства «Львіввугілля» за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України. За даними прокуратури, мова йде про близько 70 млн грн, які не отримали працівники підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» за листопад і грудень 2015 року.

У той же день під час позмінних зборів на шахтах підприємства прийняли рішення провести 12 січня акцію протесту з перекриттям внутрішніх обласних доріг і біля митних переходів на кордоні з Польщею, вимагаючи виплати боргів із зарплати.

З 2 січня через невиплати зарплати триває стихійний страйк гірників шахти «Степова» - найбільшої шахти «Львіввугілля".