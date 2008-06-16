На шахті в Єнакієвому другий тиждень шукають 12 гірників

На шахті ім. Карла Маркса в м. Єнакієве Донецької області другий тиждень тривають пошуки 12 гірників, які опинилися під завалами в результатів аварії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи Головного управління МНС в Донецькій області та Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому у кількості 163 особи.

Як повідомляв УНІАН, вибух газоповітряної суміші на шахті ім. Карла Маркса стався о 5-й год. 8 червня на горизонтах 875-1000 м. В шахті працювало 37 гірників. Врятовано 24 гірники. 1 гірник загинув, тіло якого піднято на поверхню.