На шахті в Єнакієвому другий тиждень шукають 12 гірників
12:59, 16 червня 2008Суспільство
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Задіяно 160 рятувальників
На шахті ім. Карла Маркса в м. Єнакієве Донецької області другий тиждень тривають пошуки 12 гірників, які опинилися під завалами в результатів аварії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи Головного управління МНС в Донецькій області та Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому у кількості 163 особи.
Як повідомляв УНІАН, вибух газоповітряної суміші на шахті ім. Карла Маркса стався о 5-й год. 8 червня на горизонтах 875-1000 м. В шахті працювало 37 гірників. Врятовано 24 гірники. 1 гірник загинув, тіло якого піднято на поверхню.
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