Затримані на Драгобраті підозрюються й у злочинах на Івано-Франківщині напередодні - правоохоронці

Як повідомляє прокуратура Івано-Франківської області, про це 12 січня розповів журналістам обласний прокурор Владислав Братюк.

За його словами, першочерговими слідчими діями встановлено п'ять осіб, які обгрунтовано підозрюються у скоєнні низки правопорушень в Косівському районі 9 січня.

«Це ті особи, які були затримані на туристичній базі в урочищі Драгобрат в Закарпатській області», - зазначив прокурор.

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Він підкреслив, що зараз тривають слідчі дії, збирається доказова база і проводяться всі необхідні заходи для об'єктивного розслідування.

У зв'язку з резонансністю даної події прокурор підкреслив, що з боку правоохоронних органів немає жодних упереджених дій щодо представників тих чи інших громадських організацій чи політичних сил.

Крім того, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Національної поліції в області Віктор Шкутов повідомив, що проводиться перевірка щодо причетності вказаних осіб до вчинення інших злочинів.

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За словами Шкутова, близько 22:00 9 січня в поліцію надійшло повідомлення про вчинення групою осіб у камуфляжній формі хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї біля кафе в селі Середній Березів Косівського району.

«Слідча група, яка прибула на місце події, після детального огляду виявила сім гільз калібру 9 міліметрів і пошкоджений автомобіль Fiat Doblo», - розповів керівник поліції.

Він зазначив, що в ході подвірного обходу встановлено, що п'ять осіб нанесли тілесні ушкодження двом громадянам, а потім ще одному мешканцю села, який пізніше був доставлений в районну лікарню.

За словами правоохоронця, цією ж групою осіб здійснено і ряд інших злочинів.

За фактами, які мали місце 9 січня в Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, близько 4 години ранку 10 січня 5 п'яних громадян увірвалися на турбазу «Хата магната» на Драгобраті і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів. Зазначалося, що потерпілі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт, щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. На даний момент їм оголошено про підозру у хуліганстві. Четверо з них вже взято під варту.

Рух «Правий сектор» підтверджує, що мова йде про його членів, однак припускає, що їхній конфлікт з персоналом турбази «Хата Магната» міг виникнути із-за нібито антиукраїнських висловлювань цих співробітників, серед яких «є вихідці з Донбасу».