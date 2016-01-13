Четвертого учасника бійки в Драгобраті взято під варту на 2 місяці

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на речника закарпатської поліції Галини Сернівки.

Зазначається, що рішення ухвалили після кількох перерв. Це вже 4 рішення суду щодо затриманих у ході сутички.

На черзі останній підозрюваний, якому, згідно з законом, вирок мають винести до 10:00 середи. Зазначається, що суд триває з 17:00 понеділка.

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Як повідомляв УНІАН, чотирьом з п'яти затриманих учасників бійки на гірськолижному курорті Драгобрат суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Раніше Закарпатська ОДА заявила про причетність до бійки на Драгобраті членів "Правого сектору".

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За даними ОДА, п’ятеро громадян 10 січня близько 4.00 ранку п’яними увірвалися до турбази "Хата магната" і примусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча на той час на турбазі не було світла. Після цього вони побили одного з кухарів та бармена, котрі з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані.