ПС: співробітники турбази могли спровокувати бійців на побиття "антиукраїнськими висловлюваннями"

Про це повідомляє інформаційний центр національно-визвольного руху "Правий сектор".

"Цілком ймовірно, що представники закладу "Хата Магната" спровокували бійців своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Як з'ясувалося, цей заклад належить особам з Донецької області. Вихідці з Донбасу присутні серед його персоналу", - зазначають в "Правому секторі".

В інформаційному центрі зазначили, що "Правий сектор" "з усією пильністю буде розслідувати цю справу".

"Для з'ясування та уточнення події на Драгобраті виїхала мобільна група одного із запасних батальйонів ДУК "ПС". "Правий сектор" надалі буде інформувати про хід нашого розслідування. Поки вина бійців "Правого сектора" не доведена, проте є багато питань до власників закладу та місцевої поліції", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обладміністрація заявила, що бійку спровокували члени "Правого сектора".

За даними ОДА, 5 п'яних громадян близько 4 години ранку 10 січня увірвалися на турбазу "Хата магната" і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів. Постраждалі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт "Драгобрат", щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Наразі їм оголошено про підозру в хуліганстві.