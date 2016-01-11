Бійка на Драгобраті: місцеві жителі розповіли подробиці інциденту

Місцеві жителі розповіли, як над ними знущалися неждані гості, і хто першим взяв у руки сокиру, пише "Сегодня".

"У три ночі п'яна компанія постукала в закритий готельно–туристичний заклад "Хата Магната". Вони демонстративно брязкали зброєю, стріляли в повітря, а коли їм відчинили, то відразу почали кричати: "Викликайте всіх кухарів, накривайте на стіл". Їм накрили на стіл, вони сиділи, галасували, веселилися, багато пили. А близько шостої ранку знахабніли остаточно – вертіли на пальці пістолет, мовляв, на кому зупиниться, той і колядує, і ще змушували персонал лягти на підлогу обличчям вниз. Охорона зробила зауваження, а у відповідь: "Мені твоя "рожа" не подобається". Потім один з "гостей" схопив гуцульську сокиру, яка була елементом декору і вдарив кухаря по нозі", – розповідає один з місцевих жителів, який побажав не називати своє ім'я.

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За словами місцевих, під час бійки тілесні ушкодження отримали представники обох сторін, як працівники "Хати Магната", так і люди у формі, які, швидше за все, є бійцями "Правого Сектора", що відпочивали на Закарпатті.

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У теж час в поліції повідомили, що зараз всі п'ятеро затриманих перебувають під вартою в Ужгороді у спецзакладі. На місці події працює поліція, вивчають записи камер спостереження, там вже відносно спокійно, територія готелю ретельно охороняється.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обладміністрація заявила, що бійку спровокували члени "Правого сектора".

За даними ОДА, 5 п'яних громадян близько 4 години ранку 10 січня увірвалися на турбазу "Хата магната" і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів. Постраждалі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт "Драгобрат", щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Зараз їм оголошено підозри у хуліганстві.