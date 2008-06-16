Чи буде кривдник Звягільського "харкати кров'ю та сидіти на нарах"

Завтра Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України поінформують Кабінет Міністрів України про результати перевірки факту погроз народного депутата України Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО щодо фізичної розправи з начальником Донецького гірничого округу Держпромнагляду Юрієм СКРИПНИКОМ.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН керівник інформаційного центру Держпромнагляду України Андріан ГАЛАЧ. Він наголосив, що правоохоронці можуть застосувати всі заходи для безумовного дотримання законодавства.

А. Галач нагадав, що така агресивна реакція Ю. Звягільського була викликана рішенням Держгірпромнагляду зупинити видобуток вугілля на шахті ім. Засядька через грубі порушення техніки безпеки. За його словами, нічого подібного не було в аналогічних випадках зупинки видобутку на інших шахтах. Зокрема, А. Галач зазначив, що, "наприклад, шахту "Красноармійська-західна" зупиняли на чотири доби, там 7,5 тис. тонн на добу видобувається вугілля, і якщо 1 тонна коштує близько 800 грн., то близько 50 млн. грн. видобутку втратила шахта, але там жодного слова не було, ніяких питань і претензій до інспекторів". "На цій шахті, навпаки, з вдячністю поставилися, бо, бережи Боже, трапляється аварія, як мінімум - втрачаються одразу два комбайни, як мінімум - втрачається вугільний пласт і невідомо, коли потім до нього можна підібратися", - підсумував А. ГАЛАЧ.

Як повідомляв УНІАН, голова правління Ради орендарів орендного підприємства "Шахта ім. Засядька", народний депутат Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ погрожує фізичною розправою начальнику Донецького гірського округу, заступнику начальника Донецького територіального управління Держгірпромнагляду Юрію СКРИПНИКУ.

За повідомленням Інформаційного центру Держгірпромнагляду України, Держгірпромнагляд змушений звернутися до правоохоронних органів з проханням забезпечити особисту охорону Ю.СКРИПНИКУ у зв`язку із погрозами розправи, що надійшли особисто від Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКОГО.

За інформацією Держгірпромнагляду, Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ сказав начальнику Донецького гірського округу Держгірпромнагляду наступні слова: "Харкатимеш кров`ю і сидітимеш на нарах".

Такі погрози на адресу Ю.СКРИПНИКА надійшли одразу після заборони інспекцією Теруправління Держгірпромнагляду вуглевидобування в 18-й східній лаві шахти ім. Засядька.

Держгірпромнагляд акцентує, що 14 червня Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ запросив на підприємство начальника гірського округу нібито для з`ясування питань щодо відновлення робіт на шахті. Проте, у присутності директора шахти та інженерно-технічних працівників підприємства, Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ особисто виказав начальнику округу погрози і образив гідність людини, погрожуючи позбавленням волі та фізичною розправою.

У Держгірпромнагляді також нагадали, що шахта ім. Засядька є найбільш травмонебезпечним підприємством України. «Жахлива статистика свідчить про те, що тут з 1999 року було травмовано близько 2000 гірників, зокрема 286 – смертельно», - наголошується в заяві.