Порошенко у четвер відповість на питання журналістів

Президент України завтра, 14 січня, дасть першу в новому році прес-конференцію.

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Вона відбудеться в Мистецькому Арсеналі на вул. Лаврській, 10-12, о 15:00, зазначають у прес-службі.

Раніше повідомлялось, що чергова велика прес-конференція Порошенка відбудеться в січні. У свою черго речник президента Святослав Цеголко підкреслив, що минулого року Порошенко дав близько 90 брифінгів та прес-конференцій.