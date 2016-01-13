Порошенко у четвер відповість на питання журналістів
18:01, 13 січня 2016Суспільство
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Велика прес-конференція глави держави відбудеться у Києві в Мистецькому Арсеналі.
Петро Порошенко у четвер відповість на питання журналістів / УНИАН
Президент України завтра, 14 січня, дасть першу в новому році прес-конференцію.
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Вона відбудеться в Мистецькому Арсеналі на вул. Лаврській, 10-12, о 15:00, зазначають у прес-службі.
Раніше повідомлялось, що чергова велика прес-конференція Порошенка відбудеться в січні. У свою черго речник президента Святослав Цеголко підкреслив, що минулого року Порошенко дав близько 90 брифінгів та прес-конференцій.
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