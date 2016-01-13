Блекаут у Криму: Поклонська назвала попередню суму збитків півострову від енергоблокади

Про це сьогодні повідомила "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська, передає "Кримінформ".

"Зараз ми маємо 361 млн рублів ($4,71 млн). Ця сума складається зі збитків, які надали міністерство промислової політики, міністерство охорони здоров'я, міністерство транспорту. Тобто витрати, яких зазнали різні відомства для того, щоб підтримати і не припиняти роботу всіх організацій", - зазначила Поклонська.

Читайте такожОкупанти в Криму запевняють, що півострів буде повністю забезпечений електроенергією до 1 травня

Вона наголосила, що поки не підраховувалися дані про збитки кримських підприємств від блекауту. Поклонська додала, що підрахунок збитків триває, і підсумкова цифра може зрости в кілька разів.

Раніше Джемілєв заявляв, що Росія не погодиться на висунуті Києвом умови при укладанні договору на постачання електрики в анексований Крим з материкової частини України, і тому питання укладання договору можна вважати закритим.