Питання енергодоговору щодо Криму між Москвою і Києвом можна вважати закритим - Джемілєв

Про це він сказав у коментарі для "Крим.Реалії".

«Я думаю, вони не повинні вестися. Тому що з нашого боку було поставлено чітку умову, що якщо буде укладатися договір, то там повинно бути чітко вказано, що ми поставляємо на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим», – сказав нардеп.

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Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що очолюване ним відомство працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

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При цьому він допустив, що в договорі після слова "Крим" в дужках буде зазначено "Україна".

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму.

29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська - Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

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6 грудня Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська - Титан".