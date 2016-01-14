Червоний Хрест в Україні заробляє буквально на всьому - ЗМІ

Про це йдеться у матеріалах журналістського розслідування Слідство.Інфо.

Зокрема, волонтер столичної організації Товариства Червоного Хреста України Олексій Ярильченко зазначив, що Червоний Хрест брав участь у "благодійному розпродажі" на Солом'янській площі і продавав гуманітарну допомогу – креми, зубні пасти, іграшки. За словами іншого співробітника столичної організації на ім'я Олександр, "Кожна організація повинна відправляти на місто, на Національний комітет певний ліміт щомісяця. І цей ліміт вони повинні поповнювати як завгодно".

Волонтерка столичної організації Марина Ісаєва розповіла, що багато людей жертвували гроші і збиралася досить велика сума. Потім волонтери передавали ці гроші у Червоний Хрест, але куди потім вони йшли волонтерам не повідомляли.

Експеримент, який провели журналісти, підтвердив ці заяви волонтерів. Так, на території дитячого садочку у Деснянському районі Києва після попередньої телефонної розмови була придбана косметика у працівників Червоного Хреста. Аналогічний випадок стався у місті Вишгороді Київської області.

Зазначається, що продукцію, яку реалізовують працівники Червоного Хреста, організації безкоштовно передала компанія з всесвітньовідомою назвою. За даними журналістів, таку гуманітарку можна купувати в промислових масштабах – це просто питання домовленості.

Також журналісти з'ясували, що гуманітарною відкрито торгувала Світлана Соляник, почесний донор України, яка 20 років очолює первинну організацію Червоного Хреста на заводі "Артем".

При цьому, генеральний секретар Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Алла Хабарова, до якої звернулися за коментарем, заявила, що не знає, ким є Соляник, і зазначила, що там немає жодних позначок Червоного хреста.

Також журналісти з'ясували, що відділення Червоного хреста беруть гроші за курси з надання першої медичної допомоги. При цьому, Алла Хабарова запевняла, що такі курси є безкоштовними, а благодійні внески - виключно добровільними.

За словами волонтерів, в середньому з району на національний комітет має йти близько півтори тисячі гривень на місяць. Цим пояснюється продаж благодійної допомоги та платні курси.

Волонтери вже не перший місяць б’ються над проблемою корупції в Червоному Хресті. Та жодних змін, не кажучи вже про підтримку з боку керівництва організації, досі немає.

"У нас була спроба звернутися в Національний комітет, ми написали заяву, лист до президента ТЧХУ Усіченка. По суті, людина при нас визнала, що це корупція, пообіцяв розібрати, і нічого не сталося. Мало того, що ми не отримали ніякої підтримки в спробі припинити цю корупцію, так ще і постраждали люди, які дали нам цю інформацію", - розповідає волонтер столичної організації Червоного Хреста Михайло Тульський.

Однак, генеральний секретар Національного комітету Хабарова спочатку запевнила, що до них ніхто не звертався, а потім заявила, що скаржники взагалі не волонтери.

Громадянин Швейцарії Макс Хільперт, який останні 25 років мешкає в Одесі, разом із дружиною допомагають одеським лікарням, а з початком війни на Донбасі кинули всі сили на допомогу українським військовим.

За допомогою Червоного Хреста вони намагалися доправити гуманітарну допомогу із Швейцарії до України. Перша фура з допомогою для Військово-медичного клінічного центру Південного регіону дісталася нормально, а інші п'ять або не доходили до свого місця призначення, або йшли в інші, не обумовлені договором про дарування місця, або взагалі просто таємничо зникали.

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Ніякої звітності Червоний Хрест при цьому не надавав, хоча фактично саме він відповідав за доставку вантажів. Від Одеського Червоного Хреста Макс Хільперт дізнався, що після розмитнення організація може розпоряджатися гуманітарною на власний розсуд.

Однак, голова Одеського Червоного Хреста Тамара Барнич запевняє, що всі документи волонтерам надала, а гуманітаркою дійсно має право розпоряджатися, як вважає за потрібне. І додає, що згідно з планом розподілу, який її організація підписала з волонтерами, допомога дісталася місця призначення.

Щоб перевірити, чи вантаж дійсно знайшов своїх адресатів, журналісти запитали в Одеському та Дніпропетровському військових шпиталях акти отримання гуманітарної допомоги.

У військово-медичному клінічному центрі Південного регіону не вистачило майже дві з половиною тисячі пов’язок для рентгену та дві тисячі светрів. До Дніпропетровського військового шпиталю не доїхали дві сотні ношів, двісті светрів, 36 матраців та три сотні вовняних ковдр.

При цьому, керівниця Одеського Червоного Хреста продовжує чинити шалений опір розслідування правоохоронців.

В Одеській поліції повідомили, що начальник Нацполіції області Гіоргі Лорткіпанідзе взяв цю справу під особистий контроль. Наразі правоохоронці чекають на рішення суду, яке дозволить працювати з документами Червоного Хреста.

В Запоріжжі невдовзі закриють кримінальну справу проти місцевого керівника Червоного Хреста Костянтина Сіліна, який у серпні минулого року збив насмерть жінку на переході.

За словами адвоката потерпілої сторони, Сілін повністю оплатив похорон, а також виплатив моральну компенсацію дітям загиблої. Через це потерпілі відмовилися від претензій, тому Сіліну світить максимум позбавлення водійських прав.

Окрім того, очільник Червоного Хреста у Запоріжжі у 2010 році був членом Партії Регіонів, що заборонено статутом Червоного Хреста.

Зазначається, що з 1993 року Товариство Червоного Хреста України отримує фінансову підтримку з держбюджету. Так, лише в період з 2013-го по 2016-й роки на потреби організації було виділено понад 365 мільйонів гривень.

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У штаб-квартирі Червоного Хреста в Швейцарії, яка номінально координує зусилля національних комітетів, від будь-якої інформації просто відмахуються.

"Ми зверталися до голови представництва Федерації червоного хреста і червоного півмісяця Віолети Ломбартс, ми з нею були знайомі до цього. Нам здавалося, що Федерація зацікавлена ці факти виявляти, звернулися до Віолети, назвавши ряд фактів. Ми не отримали ніякої підтримки, нам порадили не займатися цим, не бруднитися брудом, а займатися якимись більш егоїстичними цілями", - розповідає волонтер Михайло Тульський.

На запитання "Слідства.Інфо" про форми контролю за діяльністю українського Червоного Хреста у Женеві відповіли відпискою.

"В Україні Товариство Червоного Хреста України є самостійним і незалежним членом Руху. Воно складається з регіональних відділень під керівництвом Національного комітету зі штаб-квартирою в Києві. Міжнародний Комітет Червоного Хреста, як такий самий незалежний член Руху, не має прямого впливу на національне товариство", - йдеться у відповіді.