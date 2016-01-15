Гендиректор Roshen розповів про спроби "віджати" фабрику в Липецьку

До спроби відібрати фабрику в РФ причетний Володимир Путін. Про це розповів генеральний директор корпорації В'ячеслав Москалевський, пише ЛІГА.net.

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"Там два чинники. Є Путін - великий стратег, і є бандити з групи Гута (до її складу входить корпорація "Об'єднані кондитери", основний конкурент Roshen в РФ - ред.), які під прикриттям намагаються наші активи відібрати. У нас з ними взаємна нелюбов. Вони міркують приблизно так: навіщо в такій ситуації платити гроші, якщо можна просто віджати?", - сказав Москалевський.

За його словами, виробництво на російській фабриці впало в чотири рази. Весь асортимент Липецька продублювали на Кременчуцькії та Вінницькій фабриках.

Гендиректор Roshen додав, що в Крим постачають цукерки з Липецької фабрики: "Українські фабрики туди нічого не постачають".

Раніше УНІАН повідомляв, що російські активи кондитерської корпорації виставили на продаж за $200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти, Петро Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім "5 каналу". Згодом Порошенко залучив для продажу своєї корпорації Roshen інвестиційну компанію Rothschild.

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