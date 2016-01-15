Міграційна служба запустила сервіс для перевірки транслітерації імені у нових паспортах
17:22, 15 січня 2016Суспільство
1001 0
Кожен бажаючий може ввести свої дані українською мовою та побачити, як вони будуть записані у документах латинкою.
У новому паспорті ПІБ також буде записано латинкою / Фото УНІАН
На сайті Державної міграційної служби запущено сервіс перевірки написання прізвища та імені латинськими літерами у паспорті громадянина України в формі картки та паспорті для виїзду за кордон.
Читайте такожМіграційна служба очікує, що замінить всі паспорти на ID-карти за 4 роки
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМС, кожен бажаючий може ввести свої дані українською мовою та побачити, як вони будуть записані у документах латинкою.
Транслітерація здійснюється за правилами, визначеними постановою Кабінету міністрів України від 27.01.2010 № 55, йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter