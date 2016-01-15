Міграційна служба запустила сервіс для перевірки транслітерації імені у нових паспортах

На сайті Державної міграційної служби запущено сервіс перевірки написання прізвища та імені латинськими літерами у паспорті громадянина України в формі картки та паспорті для виїзду за кордон.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМС, кожен бажаючий може ввести свої дані українською мовою та побачити, як вони будуть записані у документах латинкою.

Транслітерація здійснюється за правилами, визначеними постановою Кабінету міністрів України від 27.01.2010 № 55, йдеться в повідомленні.