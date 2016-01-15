СБУ затримала екс-міліціонера з Антрацита, що став бойовиком "ЛНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, колишній співробітник міліції, мешканець Антрацита, приєднався до терористів у грудні 2014 року.

Бойовик воював проти українських підрозділів, ніс бойові чергування, забезпечував пропускний контроль на блокпостах сепаратистів.

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Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як розповів сам затриманий, він працював оперуповноваженим кримінального розшуку, але в 2014 році звільнився та поїхав жити до Росії. Однак у грудні того ж року повернувся до міста й став "допомагати ополченню Антрацита у складі козацтва".

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