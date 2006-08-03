Призначення Януковича стане добрим сигналом для фондового ринку

Призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністром (тобто розв’язання невизначеної політичної ситуації) - добрий сигнал для українського фондового ринку в цілому, і для компаній донецьких бізнес-груп зокрема. Так начальник відділу з роботи з портфельним інвесторами ІФК «Арт-капітал» Володимир ОВАДЕНКО прокоментував агентству УНІАН внесення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ до парламенту подання на призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністром.

Кажучи про те, як вплине призначення В.ЯНУКОВИЧА главою уряду на фондовий ринок, зокрема, на котирування акцій компаній, підконтрольних донецьким бізнес-групам, експерт висловив сумнів, що сам по собі факт призначення В.ЯНУКОВИЧА здатний підвищити котирування контрольованих (донецькими бізнес-групами – УНІАН) компаній. «Проте, це передумова до того, що вже в найближчому майбутньому можна чекати значного поліпшення умов господарювання для вказаних компаній», - зазначив В.ОВАДЕНКО (у ПФТС, наприклад, торгуються "Азовсталь", Авдєєвський коксохімзавод", - УНІАН).

Враховуючи, що близько половини найактивніше торгуємих у ПФТС компаній входять в орбіту інтересів донецьких бізнес-груп, зростання їх котирувань буде додатковим стимулюючим чинником зростання українського фондового ринку, вважає експерт.

При цьому В.ОВАДЕНКО додав, що, власне, призначення прем`єра (незалежно від персоналій) - це позитив для інвестиційного клімату України, проте, серйозніший вплив матимуть перші кроки нового уряду, а також його економічна політика.

Довідка УНІАН. До Верховної Ради України за списком Партії Регіонів пройшов ряд представників бізнесу Донецького регіону. Зокрема, Рінат АХМЕТОВ, якому належить 90% компанії «Систем кепітал менеджмент». ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» є найбільшою управляючою компанією України, володіє і управляє активами в металургійній, машинобудівній, енергетичній, вугільній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медіа та інших галузях і сферах економіки. В даний час СКМ володіє контрольними пакетами акцій більш як 90 підприємств (включаючи опосередковане володіння). Зокрема, компанія є акціонером металургійного комбінату «Азовсталь», Єнакієвського металургійного заводу, Харцизького трубного заводу, Авдєєвського коксохімічного заводу, Центрального і Північного гірничо-збагачувальних комбінатів.

Крім того, до ВР за списком ПР пройшли і інші представники бізнесу донецького регіону, зокрема, Корпорації "Індустріальний союз Донбасу", ВАТ "Укрпідшипник" та інші.