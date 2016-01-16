СБУ затримала трьох київських податківців на багатомільйонному хабарі
Служба безпеки України затримала на хабарі двох працівників Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Києва та начальника відділу податкової інспекції в Солом’янському районі Києва.
Як повідомляє прес-центр СБУ, спецоперація проводилася спільно з прокуратурою Київської області та працівниками внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.
Здирники вимагали гроші за вирішення питання щодо відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість у сумі 14 мільйонів гривень.
Правоохоронці затримали хабарників під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 3,8 мільйона гривень.
Читайте такожУ Кіровоградській області на хабарі затримано начальника одного з підрозділів прокуратури
Під час затримання один із зловмисників намагався чинити опір та втекти на автомобілі. При цьому він створив декілька дорожньо-транспортних пригод, в одній з яких постраждала оперативна машина спецслужби.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Комплекс слідчих та розшукових дії триває.
Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Читайте такожГолову райадміністрації на Херсонщині судитимуть за отримання $130 тисяч хабара