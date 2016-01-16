СБУ затримала трьох київських податківців на багатомільйонному хабарі

Як повідомляє прес-центр СБУ, спецоперація проводилася спільно з прокуратурою Київської області та працівниками внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.

Здирники вимагали гроші за вирішення питання щодо відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість у сумі 14 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали хабарників під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 3,8 мільйона гривень.

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Під час затримання один із зловмисників намагався чинити опір та втекти на автомобілі. При цьому він створив декілька дорожньо-транспортних пригод, в одній з яких постраждала оперативна машина спецслужби.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Комплекс слідчих та розшукових дії триває.

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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