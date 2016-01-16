За попередніми даними, українців серед загиблих у Буркіна-Фасо немає
20:41, 16 січня 2016Суспільство
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За останніми даними, унаслідок нападу ісламістів на готель та драми із заручниками, що розгорнулася всередині, загинуло 27 осіб.
REUTERS
За попередніми даними, серед загиблих унаслідок теракту в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, громадян України немає. Дипломати перевіряють наявність українських громадян у списках поранених осіб.
Про це в суботу, 16 січня, Deutsche Welle повідомили в МЗС України та посольстві України в Лівії.
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За останніми даними, унаслідок нападу ісламістів на готель та драми із заручниками, що розгорнулася всередині, загинуло 27 осіб. У готелі часто зупинялися співробітники ООН, а також громадяни західних країн.
За даними посла Франції у Буркіна-Фасо, медичну допомогу отримують 150 осіб з 18 держав.
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