В ході нападу терористів на готель в Буркіна-Фасо загинули 23 громадянина 18 країн - влада
23 людини були вбиті в ході нападу бойовиків на 4-зірковий готель Splendid в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу.
Про це заявив президент країни Рош Марк Крістіан Каборе, повідомляє Reuters.
Він також назвав напад "боягузливим і підлим"
Міністр безпеки Симон Компаоре заявив, що загиблі є громадянами 18 держав, однак не повідомив подробиць.
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Також повідомляється, що в цілому в результаті операції по звільненню заручників з готелю Splendid і кафе Cappuccino, що знаходиться навпроти нього, були звільнені 126 осіб.
За словами Компаоре, з трьох убитих джихадистів один був арабом, а двоє - чорношкірими африканцями.
У свою чергу, як повідомляє Independent, в ході зачистки силовиками сусіднього готелю Yibi був убитий четвертий нападник.
Зазначається, що готель Splendid, на який було скоєно напад, користується популярністю серед західних туристів, працівників ООН, дипломатів і французьких солдатів, що базуються в Буркіна-Фасо в рамках проведення операції проти бойовиків-ісламістів.