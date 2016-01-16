В ході нападу терористів на готель в Буркіна-Фасо загинули 23 громадянина 18 країн - влада

Про це заявив президент країни Рош Марк Крістіан Каборе, повідомляє Reuters.

Він також назвав напад "боягузливим і підлим"

Міністр безпеки Симон Компаоре заявив, що загиблі є громадянами 18 держав, однак не повідомив подробиць.

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Також повідомляється, що в цілому в результаті операції по звільненню заручників з готелю Splendid і кафе Cappuccino, що знаходиться навпроти нього, були звільнені 126 осіб.

За словами Компаоре, з трьох убитих джихадистів один був арабом, а двоє - чорношкірими африканцями.

У свою чергу, як повідомляє Independent, в ході зачистки силовиками сусіднього готелю Yibi був убитий четвертий нападник.

Зазначається, що готель Splendid, на який було скоєно напад, користується популярністю серед західних туристів, працівників ООН, дипломатів і французьких солдатів, що базуються в Буркіна-Фасо в рамках проведення операції проти бойовиків-ісламістів.