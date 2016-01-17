Теракт у Буркіна-Фасо: Яценюк доручив з'ясувати обставини трагедії

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Трагедія, яка спіткала українських громадян внаслідок терористичного акту в Буркіна-Фасо, викликає глибокий біль в усієї нашої країни. Немає найменшого виправдання для актів насильства проти невинних людей», - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 15 січня у столиці Буркіна-Фасо Уагадугу терористи атакували кафе, а потім захопили заручників у готелі Splendid, де часто поселяються представники західних країн, в тому числі співробітники ООН.

16 січня сили безпеки Буркіна-Фасо нейтралізували терористів і звільнили заручників.

Внаслідок атак на готель загинуло близько 30 осіб, серед яких багато іноземців, ще понад 50 були поранені.

За даними МЗС України, внаслідок теракту у Буркіна-Фасо загинуло 4 українців, у тому числі 9-річна дитина.

Сьогодні представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Євген Ігнатовський в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що загибла внаслідок теракту у столиці Буркіна-Фасо українська сім'я володіла кав’ярнею, на яку напали терористи.

За словами Ігнатовського, у даний час дипломатичні представництва вживають заходів щодо репатріації тіл загиблих на батьківщину.