Теракт у Буркіна-Фасо: Яценюк доручив з'ясувати обставини трагедії
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив МЗС у співпраці з компетентними органами іноземних партнерів з'ясувати обставини трагедії у Буркіна-Фасо, яка призвела до загибелі української родини, і надати всю вичерпну консульську допомогу.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Трагедія, яка спіткала українських громадян внаслідок терористичного акту в Буркіна-Фасо, викликає глибокий біль в усієї нашої країни. Немає найменшого виправдання для актів насильства проти невинних людей», - підкреслив Яценюк.
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Як повідомляв УНІАН, 15 січня у столиці Буркіна-Фасо Уагадугу терористи атакували кафе, а потім захопили заручників у готелі Splendid, де часто поселяються представники західних країн, в тому числі співробітники ООН.
16 січня сили безпеки Буркіна-Фасо нейтралізували терористів і звільнили заручників.
Внаслідок атак на готель загинуло близько 30 осіб, серед яких багато іноземців, ще понад 50 були поранені.
За даними МЗС України, внаслідок теракту у Буркіна-Фасо загинуло 4 українців, у тому числі 9-річна дитина.
Сьогодні представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Євген Ігнатовський в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що загибла внаслідок теракту у столиці Буркіна-Фасо українська сім'я володіла кав’ярнею, на яку напали терористи.
За словами Ігнатовського, у даний час дипломатичні представництва вживають заходів щодо репатріації тіл загиблих на батьківщину.