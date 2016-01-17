Внаслідок теракту у Буркіна-Фасо загинула українська родина - МЗС

00:57, 17 січня 2016
Світ
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В результаті терористичної атаки в Буркіна-Фасо загинула українська сім'я з чотирьох осіб, у тому числі 9-річна дитина.

REUTERS

Про це глава МЗС Павло Клімкін повідомив на сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, під час атаки ісламістів на готель в Уагадугу загинули 27 людей з 18 країн.

Як відомо, у ніч на суботу ісламісти захопили популярний у іноземців готель і кафе в Уагадугу.

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Відповідальність за напад на готель взяло терористичне угрупування "Аль-Каїда", яка назвала атаку "помстою Франції та невірному Заходу".

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