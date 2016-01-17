Внаслідок теракту у Буркіна-Фасо загинула українська родина - МЗС

Про це глава МЗС Павло Клімкін повідомив на сторінці в Twitter.

Шокований терористичною атакою в Буркіна-Фасо і загибеллю родини українців - трьох дорослих і дитини 10 років. Трагедія для усіх нас... — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 січня 2016 Уточнили вік дитини. Їй було не 10, а 9 років... — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 січня 2016

Як повідомляв УНІАН, під час атаки ісламістів на готель в Уагадугу загинули 27 людей з 18 країн.

Як відомо, у ніч на суботу ісламісти захопили популярний у іноземців готель і кафе в Уагадугу.

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Відповідальність за напад на готель взяло терористичне угрупування "Аль-Каїда", яка назвала атаку "помстою Франції та невірному Заходу".