На Львівщині викрили шахраїв, які підробляли виграшні лотерейні квитки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, учасники злочинної групи підробляли державні виграшні лотерейні квитки. Гроші отримували як у бухгалтерії товариства, так і через термінали.

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До складу злочинного угруповання входили працівники товариства та мешканці Львівської області. Всім особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Правоохоронці встановили всіх осіб злочинного угруповання, схему і роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення.

Група складалася з 9 осіб: організатор - регіональний менеджер-консультант державних лотерей, три бухгалтери цього ж товариства і ще 5 жителів Львівської області.

Ватажок злочинної групи займалася збором виграшних лотерейних квитків, однак не проводила їх через термінали і не відображала виграші в спеціальній програмі. Для отримання подвійного виграшу залучила свого співмешканця та ще двох осіб. Зазначені особи виготовляли дублікати квитків лотереї.

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Процес отримання грошей проходив у два етапи. На першому етапі дві людини з оригінальним квитками в бухгалтеріях регіональних представництв отримували свої виграші. Одночасно "підключалися" бухгалтери, які вписували дані підставних переможців і не вносили в спеціалізовану базу відомості про виграші.

Під час другого етапу виготовленими з копіями виграшних квитків співмешканець і двоє учасників групи отримували повторні виплати через термінали в торгових точках оператора державної лотереї.

Злочинна група діяла на території Львівської, Рівненської, Тернопільської та Закарпатської областей.

Протягом 2014 року члени організованої злочинної групи привласнили майже 2 млн грн, що підтверджено судово-бухгалтерською експертизою.

Також встановлено, що за незаконно отримані кошти організатор придбала у Львові квартиру.

В даний час всім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кількох кримінальних злочинів за шістьма статтями Кримінального кодексу України.

Організатору та трьом членам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 600 тис. грн, які сплатили фігуранти.

Щодо двох бухгалтерів матеріали кримінального провадження вже направлені до суду.