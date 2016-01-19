В Харківській області запобігли спробі вивезення до Росії приладів для радіорозвідки

Як повідомили УНІАН у прес-центрі управління СБУ в Харківській області, 17 січня на пункті митного контролю "Харків-пасажирський" правоохоронці затримали пасажирку потягу Харків-Москва, яка намагалася вивезти до Російської Федерації штекерну антену-ретранслятор.

За відомостями СБУ, прилад був виготовлений на одному з підприємств Харківщини і призначався для військово-промислового комплексу Росії.

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За попередніми висновками фахівців, така антена є товаром подвійного призначення: вона налаштована для роботи на військових радіочастотах і може використовуватися для збору радіоінформації, тобто радіорозвідки. Міжнародна передача таких товарів може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України.

Слідчими управління СБУ в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.