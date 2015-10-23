На Донбасі активізувалися розвідгрупи бойовиків і російська радіорозвідка – "ІС"
10:45, 23 жовтня 2015Війна
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В зоні АТО активізувалися розвідгрупи бойовиків і російська радіорозвідка.
REUTERS
Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" ("ІС"), народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
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За його словами, бойовики продовжують спроби спровокувати сили АТО на відкриття вогню.
"Відзначаються активні дії розвідгруп бойовиків, на низці ділянок фіксується діяльність російської радіотехнічної розвідки", - підкреслив Дмитро Тимчук.
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