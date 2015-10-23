На Донбасі активізувалися розвідгрупи бойовиків і російська радіорозвідка – "ІС"

В зоні АТО активізувалися розвідгрупи бойовиків і російська радіорозвідка.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" ("ІС"), народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. Читайте такожБойовики відновили обстріли позицій сил АТО у Пісках і Опитному За його словами, бойовики продовжують спроби спровокувати сили АТО на відкриття вогню. "Відзначаються активні дії розвідгруп бойовиків, на низці ділянок фіксується діяльність російської радіотехнічної розвідки", - підкреслив Дмитро Тимчук.

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