На Донбасі активізувалися розвідгрупи бойовиків і російська радіорозвідка – "ІС"

10:45, 23 жовтня 2015
Війна
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В зоні АТО активізувалися розвідгрупи бойовиків і російська радіорозвідка.

REUTERS

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" ("ІС"), народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його словами, бойовики продовжують спроби спровокувати сили АТО на відкриття вогню.

"Відзначаються активні дії розвідгруп бойовиків, на низці ділянок фіксується діяльність російської радіотехнічної розвідки", - підкреслив Дмитро Тимчук.

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