У Нідерландах не повірили ролику з погрозами від нібито бійців "Азову"

У ЗМІ Нідерландів не помічено негативних публікацій щодо відеоролика, у якому озброєні люди в камуфляжі, які представилися полком "Азов", погрожують голландцям розправою, якщо вони не підтримають Асоціацію України з ЄС. Про це пише "Європейська правда".

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Зокрема, поважне голландське видання Het Financieele Dagblad опублікувало статтю під назвою "Голландським виборцям погрожують українським відео" про цей ролик. В ньому автор відразу ж вказує, що відео є фейком і наводить запис із спростуванням.

Голландські журналісти при цьому посилаються на українського експерта Центру економічних стратегій у Києві Андрія Бойцуна, який зазначив, що натхненником ролика є Росія.

У свою чергу експерт, що працює в Університеті Антверпена, зазначив, що в найближчі дні очікує появи подібних повідомлень.

Відзначимо, що автори сатиричного блогу GeenStijl, завдяки зусиллям якого зібрали підписи в кампанії за референдум щодо асоціації Україна ЄС теж відреагували на ролик. При цьому вони поставилися до нього з більшою довірою: "Справжній чи підроблений, але тепер ми знаємо, на що можуть піти єврофіли, щоб залякати тих, хоче проголосувати "ні".

При цьому автори наводять як сам ролик, так і відео спростування.

Як повідомляв УНІАН, раніше в YouTube з'явилося відео, де люди в масках, які видали себе за "Азов", погрожують громадянам Нідерландів терактами у разі, якщо держава не ратифікує Угоду про асоціацію України і ЄС. Невідомі на відео також спалюють прапор Нідерландів.