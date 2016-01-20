МОЗ домовилося про термінове постачання в Україну ліків від грипу

Як повідомила прес-служба МОЗ, компанія "Рош Україна" готова здійснити постачання 5 тис. упаковок "Таміфлю" протягом двох тижнів у міжнародній упаковці і протягом 8-9 тижнів – у дозволеній україномовній упаковці. За інформацією "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна", лікарський засіб "Реленца" буде в аптечній мережі і на складах дистриб’юторів із 18 січня 2016 року у кількості 1124 упаковок.

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Крім того, МОЗ провело переговори з урядом Литви про надання Україні як гуманітарної допомоги майже 2,5 тис. упаковок препарату "Таміфлю" і понад 27,5 тис. упаковок "Реленци", які мають надійти також протягом двох-трьох тижнів.

За даними МОЗ, станом на 19 січня в Україні через захворювання на грип померла 51 людина.