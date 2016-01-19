У МОЗ підтвердили 51 випадок смерті від грипу

Жертвами грипу стали вже більше 50 українців. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

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За його словами, найбільше смертельних випадків зафіксовано в Одеській області - 20, у Вінницькій області померли 7 осіб, у Житомирській - 7, у Донецькій області - 4, у Києві - 5.

«Ми маємо 51 лабораторно підтверджений випадок смерті від грипу. Основною причиною смертності стало пізнє звернення людей з груп ризику. Закликаю при перших же симптомах гострої респіраторно-вірусної інфекції звертатися до лікарів, а не бігати по аптеках і шукати «таміфлю». Цей препарат не для всіх», - сказав Квіташвілі.

Міністр зазначив, що останнім часом до лікувальних закладів звертається більша кількість людей. «Українці стали рідше займатися самолікуванням, частіше звертатися до лікарів. Це значно знижує ризик летальності», - сказав Квіташвілі.

Він повідомив, що до епідемічного порогу наблизилися 17 областей України, найвищі показники - у Донецькій і Рівненській областях.

«Усі служби готові реагувати на можливу епідемію», - запевнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин заявив, що в Україні кількість смертей від грипу зросла до 46 осіб. Також він не виключив перевищення епідпорогу захворюваності на грип до кінця тижня.

Пізніше в МОЗ заявили, що дані про 46 осіб, померлих від грипу, не підтверджені центральною референс-лабораторією державної установи "Український центр контролю та моніторингу захворювань".