На Львівщині троє екс-бійців ДУК напали на будинок підприємця - ПС

16:31, 20 січня 2016
Суспільство
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У Львівській області троє екс-бійців ДУК "Правий сектор" напали на будинок підприємця.

УНИАН

Про це повідомляє прес-служба "Правого сектора".

В ПС пояснили, що затримані бійці влітку 2015 року покинули ДУК.

"Особи, які брали участь у подіях на Львівщині, вкравши зброю, залишили ДУК ще в липні 2015 року. Разом з Русланом Качмалою ("Ремом") вони планували перейти на службу в МВС", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що затримані бійці після подій у Мукачевому в липні 2015 року пішли з лав ПС. Крім того, в ПС їх звинувачують у тому, що вони погодилися "брати участь у кампанії з дискредитації ПС".

"Правий сектор" також закликав ЗМІ спростувати дані, що напад здійснили бійці ПС, і закликав оприлюднити цілісну інформацію.

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18 січня в поліції Львівській області повідомили, що троє зловмисників напали на 42-річного підприємця і його родича. Повідомлялося, що вони проникли у двір приватного підприємця. Коли з хати вийшов 56-річний родич підприємця, вони схопили його і затягли в сауну, прилеглу до літньої кухні. За даними поліції, чоловіка цілу ніч допитували із застосуванням фізичного насильства, намагаючись дізнатися, де в будинку заховані гроші.

Також повідомляється, що вони вдарили господаря будинку прикладом автомата. Пізніше дружина бізнесмена викликала поліцію. Вони намагалися втекти, однак були затримані.

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